Ballando | Arisa e la frecciata ad Amadeus | scoppia la polemica social Ecco cos’ha detto

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La penultima concorrente a esibirsi alla finale dicon le Stelle è. La cantantedi Sincerità porta sulla pista con il suo compagno (solo del talent? non si sa) Vito Coppola un valzer sulle note del suo brano “La casa dell’amore possibile”, dal suo ultimo album “Ero romantica”. E anche nella finale tra un passo di danza e una nota intonata non manca il fugace bacio, che sia strategia o qualcosa di più non lo sappiamo, però la coppia piace e sono in molti (anche nella giuria) a sperare che fuori dallo show nasca qualcosa di vero. Ma al momento della votazione è Selvaggia Lucarelli a fare una battuta che solleva una. La Lucarelli elogiacome cantante «Quante volte hai partecipato a Sanremo 13?» la cantante lucana risponde soddisfatta: «No 8, ma io sarei andata anche questo anno» e la ...