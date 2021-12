Bagni su Milan-Napoli: “Petagna ha lottato come un leone” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Bagni: “Petagna ha lottato come un leone. Il Napoli può ambire a tutto! A gennaio mi aspetto un solo innesto…” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Salvatore Bagni, che ha parlato della vittoria del Napoli contro il Milan -al Meazza- ed elogia la prestazione offerta da Petagna. Queste le sue parole: IL Napoli NON E’ FUORI DALLA LOTTA PER LO SCUDETTO E SU Petagna … “Non siamo mai rimasti fuori dalla lotta Scudetto, ma è chiaro che dopo la vittoria di ieri qualcosa è cambiato. Mettere Petagna là davanti è stata una scelta intelligente di Spalletti perché l’attaccante ha fatto salire la squadra. -afferma ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 20 dicembre 2021): “haun. Ilpuò ambire a tutto! A gennaio mi aspetto un solo innesto…” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Salvatore, che ha parlato della vittoria delcontro il-al Meazza- ed elogia la prestazione offerta da. Queste le sue parole: ILNON E’ FUORI DALLA LOTTA PER LO SCUDETTO E SU… “Non siamo mai rimasti fuori dalla lotta Scudetto, ma è chiaro che dopo la vittoria di ieri qualcosa è cambiato. Metterelà davanti è stata una scelta intelligente di Spalletti perché l’attaccante ha fatto salire la squadra. -afferma ...

