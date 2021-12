“Avvilente essere l’ombra di qualcun altro” . Stefano De Martino torna a parlare del matrimonio con Belén (Di lunedì 20 dicembre 2021) Stefano De Martino ha parlato molto di sè, del suo passato e degli anni del matrimonio con Belén Rodriguez. Lo ha fatto in occasione della promozione del nuovo programma che lo vede protagonista: Bar Stella, in onda su Rai2 a partire dal 28 dicembre prossimo. Stefano De Martino parla di Belén e degli anni del matrimonio In un’intervista rilasciata a Repubblica, Stefano De Martino ha ripercorso, anche in tono un po’ nostalgico, alcuni momenti dela sua vita compresi gli anni con Belén Rodriguez. Ai tempi era stato rinominato in più occasioni “Il signor Belén“, cos’ha detto il conduttore: “Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A 23 ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021)Deha parlato molto di sè, del suo passato e degli anni delconRodriguez. Lo ha fatto in occasione della promozione del nuovo programma che lo vede protagonista: Bar Stella, in onda su Rai2 a partire dal 28 dicembre prossimo.Deparla die degli anni delIn un’intervista rilasciata a Repubblica,Deha ripercorso, anche in tono un po’ nostalgico, alcuni momenti dela sua vita compresi gli anni conRodriguez. Ai tempi era stato rinominato in più occasioni “Il signor“, cos’ha detto il conduttore: “Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A 23 ...

