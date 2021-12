Avete visto Amanda Lear da giovane? Un dettaglio rivela la sua vera identità (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un dettaglio sull’identità di Amanda Lear rivela la sua vera identità, una notizia davvero sorprendente: ecco i dettagli e le curiosità Una donna bellissima che negli anni Ottanta intraprese la carriera da modella distinguendosi per una certa androgina che colpì in particolar modo il pittore surrealista Salvador Dalí per il quale posò e successivamente intraprese anche una relazione. Nel 1973 attirò l’attenzione dei media dopo aver posato come modella fetish sulla copertina dell’album For Your Pleasure dei Roxy Music, grazie al quale intraprese una relazione con Davide Bowie che la spinse ad entrare nel mondo della musica. Vanta più di 50 singoli e circa 15 milioni di album e 25–30 milioni di singoli venduti nel mondo: stiamo parlando della splendida ... Leggi su topicnews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Unsull’dila sua, una notizia davvero sorprendente: ecco i dettagli e le curiosità Una donna bellissima che negli anni Ottanta intraprese la carriera da modella distinguendosi per una certa androgina che colpì in particolar modo il pittore surrealista Salvador Dalí per il quale posò e successivamente intraprese anche una relazione. Nel 1973 attirò l’attenzione dei media dopo aver posato come modella fetish sulla copertina dell’album For Your Pleasure dei Roxy Music, grazie al quale intraprese una relazione con Davide Bowie che la spinse ad entrare nel mondo della musica. Vanta più di 50 singoli e circa 15 milioni di album e 25–30 milioni di singoli venduti nel mondo: stiamo parlando della splendida ...

AmiciUfficiale : Avete visto chi è tornato a trovarci? Noi non vediamo l'ora di cantare insieme a Deddy e voi? Vi aspettiamo tutti D… - CardRavasi : Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i le… - Nicola23453287 : RT @Michele75681042: Visto il governo delle larghe intese si riunisce il 23 di dicembre per farci l'ennesimo regalo di Natale complimenti d… - rugiada71 : Se siete ancora di ottimo umore è perché non avete visto le ultime bollette del gas - feetfeetlove00 : RT @adrianoleo9: L’avete visto il video di denis a bordo del treno? seguimi, ritwitta e divertiti con tutti i miei video nel profilo… ne vu… -