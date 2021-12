Avete mai visto Irene Fornaciari, ha seguito le orme di suo padre: sono identici (Di lunedì 20 dicembre 2021) Avete visto la bella Irene Fornaciari, è identica al padre: ha seguito le sue orme ed ecco cosa fa oggi Nata il 24 dicembre del 1983 sotto il segno del Capricorno, Irene Fornaciari è oggi un apprezzata cantautrice originaria di Piestrasanta, in provincia di Lucca. Fin da piccola ha fatto parte del mondo dello spettacolo scoprendo quale fosse la sua passione: la musica. Irene FornciariProprio come suo padre, ricorderete che la Fornaciari è la figlia del celebre cantante Zucchero, che oggi vanta una carriera ricca di successi. Sin dalla tenera età infatti, segue le orme del papà, e mostra grande attitudine per l’arte e per la musica, tant’è che saranno i ... Leggi su topicnews (Di lunedì 20 dicembre 2021)la bella, è identica al: hale sueed ecco cosa fa oggi Nata il 24 dicembre del 1983 sotto il segno del Capricorno,è oggi un apprezzata cantautrice originaria di Piestrasanta, in provincia di Lucca. Fin da piccola ha fatto parte del mondo dello spettacolo scoprendo quale fosse la sua passione: la musica.FornciariProprio come suo, ricorderete che laè la figlia del celebre cantante Zucchero, che oggi vanta una carriera ricca di successi. Sin dalla tenera età infatti, segue ledel papà, e mostra grande attitudine per l’arte e per la musica, tant’è che saranno i ...

