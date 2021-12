Avete mai visto Babbo Natale nuotare tra i piranha? Qui è successo veramente (Di lunedì 20 dicembre 2021) Avete mai visto Babbo Natale che nuota in una vasca di piranha – innocui – in un acquario? Ecco l’esperienza natalizia da non perdersi. L’arrivo di Babbo Natale, come sempre, è un momento magico che dona grande emozioni, soprattutto ai più piccoli. Così, forse proprio partendo da questa idea, per allietare il Natale dei visitatori L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 20 dicembre 2021)maiche nuota in una vasca di– innocui – in un acquario? Ecco l’esperienza natalizia da non perdersi. L’arrivo di, come sempre, è un momento magico che dona grande emozioni, soprattutto ai più piccoli. Così, forse proprio partendo da questa idea, per allietare ildei visitatori L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ilpost : Sapete che le arachidi crescono sottoterra? E il pepe, lo sapreste riconoscere? Se non l'avete mai vista, poi, una… - teatrolafenice : ?? Un po' di musica per tutti noi. Avete mai ascoltato la Sonata in do minore di Domenico Cimarosa? Eccola, interpre… - MaryDiDonato4 : RT @antonioorefic: I nun maggie mai scurdat chell’ ca’ma’itt…! È poi un figlio l’avete già, è fatevelo bastare?? Totó…?? #marefuori2 https://… - micatwitto : Che poi cosa significa “hai proprio una brutta gatta da pelare”? Avete mai visto una gatta pelata? Io no. - violet_blue9 : Avete rotto il cazz0 che ogni volta dovete sottolineare che ad Alessandro non può mai piacere Jessica quando questo… -