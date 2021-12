Australian Open 2022 | l’allarme vaccini Sputnik | la rinuncia di Natalia Vikhlyantseva e il dilemma di russi e non solo

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Un ulteriore problema, in termini di partecipazione agli, potrebbe essere rappresentato dal controverso vaccino, spinto a fondo dallaa, utilizzato in alcune decine di Paesi del mondo tra cui una parte dell’Est d’Europa e del Sudamerica. A lanciare la questione è, giocatrice con un passato da numero 54 del mondo, ma ora appena dentro le 200. Il suo tweet è il seguente: “Sfortunatamente, non potrò partecipare aglidi quest’anno. Sono molto felice del livello che ho raggiunto negli ultimi eventi e avrei voluto giocare in Australia, manon è ancora verificato. Buona fortuna a tutti i partecipanti e al team degli, ...

Camila Giorgi sale un altro gradino nel ranking Wta. E per lei si apre uno spiraglio importantissimo in ottica. Due buone notizie in un colpo solo. È iniziata più che bene la settimana di Camila Giorgi, alle prese con gli allenamenti preseason. Tra corse ad ostacoli e bilancieri, squat e ...Altri, invece, hanno deciso di concedersi un po' di tempo in più e di rientrare in campo direttamente in occasione degliUn ulteriore problema, in termini di partecipazione agli Australian Open, potrebbe essere rappresentato dal controverso vaccino Sputnik, spinto a fondo dalla Russia, utilizzato in alcune decine di Pae ...La numero uno del mondo parla così della questione riguardante la 19enne connazionale. Intanto Tennis Australia esclude i vaccini Sputnik: la russa Vikhlyantseva annuncia forfait ...