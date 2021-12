Ausilio e Giuntoli in cattedra a Coverciano per il corso di formazione dei nuovi DS (Di lunedì 20 dicembre 2021) È iniziata a Coverciano la sesta e ultima settimana di lezione al corso dedicato a formare i futuri direttori sportivi. Il programma didattico ha riservato agli allievi una giornata con docenti di assoluto prestigio. Dopo la mattinata insieme al segretario generale della Lazio, Armando Calveri, i corsisti hanno potuto seguire in aula le spiegazioni di due DS ai vertici del calcio italiano come Piero Ausilio e Cristiano Giuntoli. “Ho seguito questo corso nel 2004 – ha commentato il DS dell’Inter, Ausilio, rivolgendosi alla platea dei presenti in aula magna – e di quei 40 studenti almeno in venti siamo attualmente direttori sportivi in società professionistiche, dalla Serie A alla Lega Pro”. “La regola che ha modificato il rinvio da fondo, permettendo una maggiore costruzione dal basso, ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) È iniziata ala sesta e ultima settimana di lezione aldedicato a formare i futuri direttori sportivi. Il programma didattico ha riservato agli allievi una giornata con docenti di assoluto prestigio. Dopo la mattinata insieme al segretario generale della Lazio, Armando Calveri, i corsisti hanno potuto seguire in aula le spiegazioni di due DS ai vertici del calcio italiano come Pieroe Cristiano. “Ho seguito questonel 2004 – ha commentato il DS dell’Inter,, rivolgendosi alla platea dei presenti in aula magna – e di quei 40 studenti almeno in venti siamo attualmente direttori sportivi in società professionistiche, dalla Serie A alla Lega Pro”. “La regola che ha modificato il rinvio da fondo, permettendo una maggiore costruzione dal basso, ...

