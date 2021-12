Aurora Ramazzotti sorprende Michelle Hunziker (Di lunedì 20 dicembre 2021) La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: Aurora Ramazzotti ha voluto fare una sorpresa alla mamma, nonché una delle showgirl più conosciute della televisione italiana. Aurora Ramazzotti ha voluto dedicare una serenata alla madre, durante la finale di ‘All together now’. Aurora Ramazzotti figlia della showgirl Michelle Hunziker e del noto cantante italiano Eros Ramazzotti, ha preso parte alla finale di “All Together Now” facendo una sorpresa alla madre. La figlia di Michelle Hunziker, ormai 25enne, ha intrapreso la carriera all’interno del mondo dello spettacolo. Esordito in un episodio delle “Iene”, Aurora ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 20 dicembre 2021) La figlia di Erosha voluto fare una sorpresa alla mamma, nonché una delle showgirl più conosciute della televisione italiana.ha voluto dedicare una serenata alla madre, durante la finale di ‘All together now’.figlia della showgirle del noto cantante italiano Eros, ha preso parte alla finale di “All Together Now” facendo una sorpresa alla madre. La figlia di, ormai 25enne, ha intrapreso la carriera all’interno del mondo dello spettacolo. Esordito in un episodio delle “Iene”,...

Advertising

SelmaSaraiva : RT @Rita_Pavone_: @antonemiliok @m_hunziker @alltogethernow @MediasetPlay Aurora Ramazzotti per suo conto e io per il mio, abbiamo imparato… - infoitcultura : Aurora Ramazzotti mamma Michelle Hunziker commossa per la sorpresa della figlia in tv - infoitcultura : All Together Now, finale: Aurora Ramazzotti ha cantato in playback? - occhio_notizie : La sorpresa di Aurora Ramazzotti a mamma Michelle: “Ieri si lamentava che non la considero mai! Che sono una figlia… - Giornaleditalia : La dolcissima sorpresa di #AuroraRamazzotti alla mamma si trasforma in polemica sui social ?? #20Dicembre -