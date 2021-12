Audizioni sul turismo invernale in montagna, ecco quando (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA – Martedì 21 dicembre la Commissione Attività produttive della Camera, in merito all’indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022, svolgerà, in videoconferenza, l’audizione di Andrea Quadrio Curzio, amministratore delegato di Qc terme, e di rappresentanti di Azienda di promozione e sviluppo turistico Livigno, Colomion spa, Parco naturale dei Nebrodi e Jfc srl tourism & management. L’appuntamento viene trasmesso in diretta web tv, a partire dalle ore 13,50. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA – Martedì 21 dicembre la Commissione Attività produttive della Camera, in merito all’indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022, svolgerà, in videoconferenza, l’audizione di Andrea Quadrio Curzio, amministratore delegato di Qc terme, e di rappresentanti di Azienda di promozione e sviluppo turistico Livigno, Colomion spa, Parco naturale dei Nebrodi e Jfc srl tourism & management. L’appuntamento viene trasmesso in diretta web tv, a partire dalle ore 13,50. L'articolo L'Opinionista.

