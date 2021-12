Audi R8 V10 Performance RWD - L' ultima bomba per i puristi - VIDEO

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Se ci fosse un'Arca di Noè per le automobili, dove far salire i mezzi più significativi per preservare l'era termica dal diluvio elettrico, voi quali scegliereste? Io questa R8 la metterei nella lista per un paio di buone ragioni: il motore, quel colossale dieci cilindri aspirato ad alti regimi condiviso con Lamborghini che ormai è un highlander; poi per la trazione, che al contrario della quasi totalità dellein circolazione non è integrale (o anteriore), ma è là dietro per aggiungere un pizzico di thrilling alla guida. Ce ne sarebbe anche un terzo di motivo, ed è quello che sta iniziando ad accomunare un numero sempre più elevato di automobili: la futura supersportiva di Ingolstadt, quella che rimpiazzerà la R8, sarà un modello 100% elettrico. Amen. Più cavalli e assetto cattivo. Una ragione in più, insomma, per caricare sull'Arca questa nuova R8 RWD. Nuova non ...

Quattroruote

... la nuova "R" della Casa dei Quattro Anelli sarà una supersportiva elettrica che prenderà il posto dell'attuale R8 con motoreSul mercato dal 2007, dopo due generazioni l'R8 è ancora oggi ...La strategia globale varata dall', denominata Vorsprung 2030 , d'altronde parla chiaro: dal ... Al posto dei V8 e, rigorosamente aspirati, che abbiamo visto (e soprattutto udito) fino ad oggi, ...The road for the naturally-aspirated V10-powered Audi R8 is coming to an end, but the supercar will go out with a bang!La versione a due ruote motrici della supersportiva di Ingolstadt si aggiorna: più potente e dotata di optional tecnici interessanti, è l’ideale per la guida vecchia scuola ...