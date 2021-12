Audi R8 V10 Performance RWD - L' ultima bomba per i puristi - VIDEO

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Se ci fosse un'Arca di Noè per le automobili, dove far salire i mezzi più significativi per preservare l'era termica dal diluvio elettrico, voi quali scegliereste? Io questa R8 la metterei nella lista per un paio di buone ragioni: il motore, quel colossale dieci cilindri aspirato ad alti regimi condiviso con Lamborghini che ormai è un highlander; poi per la trazione, che al contrario della quasi totalità dellein circolazione non è integrale (o anteriore), ma è là dietro per aggiungere un pizzico di thrilling alla guida. Ce ne sarebbe anche un terzo di motivo, ed è quello che sta iniziando ad accomunare un numero sempre più elevato di automobili: la futura supersportiva di Ingolstadt, quella che rimpiazzerà la R8, sarà un modello 100% elettrico. Amen. Più cavalli e assetto cattivo. Una ragione in più, insomma, per caricare sull'Arca questa nuova R8 RWD. Nuova non ...

R8 V10 performance RWD, trazione posteriore, 570 cavalli scatenati dal motore V10 aspirato di 5.2 litri. Classico dei classici, l'ultima della sua specie: una sportiva dura e pura. Audi R8 V10 performance RWD, ultima supercar classica del Marchio. Trazione posteriore e l'urlo dei 570 cavalli del V10 aspirato. Prezzo da 168.650 euro.