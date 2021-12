Attori pagati in Germania per le terapie intensive (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ci risiamo, dopo la sciocchezza della settimana scorsa in cui ci segnalavate un foto-confronto in cui si sosteneva che due persone diverse fossero in realtà lo stesso attore pagato per interpretare un malato in terapia intensiva, ora ci segnalate un video in tedesco dove l’accusa è molto simile, Si deve proprio essere tordi per cascare in questa sistematica disinformazione. Ma evidentemente di tordi è piena l’Europa, visto che il video di cui stiamo per parlare circola un po’ ovunque. Ce l’avete segnalato su un profilo Facebook, ma lo troviamo anche su TikTok, oltre che su svariati canali Telegram. Fa impressione notare come canali esteri lo condividano dai canali Telegram italiani. Ad esempio su Twitter lo stesso video lo troviamo sul profilo di Le French ConAction (@LFConaction) condiviso partendo dal gruppo Telegram italiano, Ugo Fuoco Stop Dittatura (t.me/UgoFuoco), soggetto che ... Leggi su butac (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ci risiamo, dopo la sciocchezza della settimana scorsa in cui ci segnalavate un foto-confronto in cui si sosteneva che due persone diverse fossero in realtà lo stesso attore pagato per interpretare un malato in terapia intensiva, ora ci segnalate un video in tedesco dove l’accusa è molto simile, Si deve proprio essere tordi per cascare in questa sistematica disinformazione. Ma evidentemente di tordi è piena l’Europa, visto che il video di cui stiamo per parlare circola un po’ ovunque. Ce l’avete segnalato su un profilo Facebook, ma lo troviamo anche su TikTok, oltre che su svariati canali Telegram. Fa impressione notare come canali esteri lo condividano dai canali Telegram italiani. Ad esempio su Twitter lo stesso video lo troviamo sul profilo di Le French ConAction (@LFConaction) condiviso partendo dal gruppo Telegram italiano, Ugo Fuoco Stop Dittatura (t.me/UgoFuoco), soggetto che ...

