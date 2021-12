Atletica | Tortu | ' staffetta? Montato caso non necessario | siamo tutti a disposizione'

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Non sta succedendo nulla di particolare nellamolto contenti di come è andata a Tokyo poi è statounche non eradi Di Mulo, sarà lui a trovare il modo di farci correre più veloce". Lo ha detto Filippodal palco dei Collari d'Oro parlando dellaazzurra che lo vede come ultimo staffettista. "Sono completamente d'accordo", ha aggiunto poi Marcell Jacobs.

