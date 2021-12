Atletica | Tortu | “Disposizione staffetta? Montato un caso | siamo a disposizione”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “Polemiche su4×100? Non sta succedendo nulla di particolare,contenti di ciò che è capitato a Tokyo. È statounche non era necessario,e i tecnici ci diranno come metterci“. Lo ha detto Filippo, oro olimpico nella4×100 alle Olimpiadi, nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano, relativi all’anno 2021, che si sta svolgendo a Roma nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. Parola anche a Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri: “Non ero poi così tranquillo quel giorno, in semifinale era molto difficile passare. È stata una ...

Advertising

sportface2016 : #Atletica, Filippo #Tortu sulle polemiche circa la disposizione della staffetta 4x100: 'È stato montato un caso, no… - TV7Benevento : Atletica: Tortu, 'staffetta? Montato caso non necessario, siamo tutti a disposizione'... -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Tortu

Il Dubbio

... campione olimpico Salto in Alto), Lamont Marcell Jacobs (Leggera, campione olimpico 100 m e Staffetta 4 x 100 m), Eseosa Fostine Desalu, Lorenzo Patta e Filippo, Campioni ...... campione olimpico Salto in Alto), Lamont Marcell Jacobs (Leggera, campione olimpico 100 m e Staffetta 4 x 100 m), Eseosa Fostine Desalu, Lorenzo Patta e Filippo, Campioni ...Roma, 20 dic. "Non sta succedendo nulla di particolare nella staffetta, siamo molto contenti di come è andata a Tokyo poi è stato montato un caso che non era ne ...Una giornata di festa grazie ai Collari d'oro al Merito sportivo, assegnati oggi, 20 novembre, al Coni di Roma.