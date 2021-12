Atletica, Tamberi: “Salteremo stagione indoor, puntiamo ai Mondiali 2022” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Il talento serve, ma è forse la parte più piccola di ciò che sta dietro. Spero che il 2022 sia il prolungamento del 2021, ci ha insegnato tanto quest’anno. Chi vince può aiutare gli altri come abbiamo visto con Mancini, le Olimpiadi e i vari Europei di pallavolo e ciclismo. La stagione indoor non la faremo probabilmente, stiamo programmando tutto per i Mondiali outdoor del 2022 che saranno il grande obiettivo“. Lo ha detto Gianmarco Tamberi, oro olimpico nel salto in alto, nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano, relativi all’anno 2021, che si sta svolgendo a Roma nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Il talento serve, ma è forse la parte più piccola di ciò che sta dietro. Spero che ilsia il prolungamento del 2021, ci ha insegnato tanto quest’anno. Chi vince può aiutare gli altri come abbiamo visto con Mancini, le Olimpiadi e i vari Europei di pallavolo e ciclismo. Lanon la faremo probabilmente, stiamo programmando tutto per ioutdoor delche saranno il grande obiettivo“. Lo ha detto Gianmarco, oro olimpico nel salto in alto, nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano, relativi all’anno 2021, che si sta svolgendo a Roma nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Atletica, Gianmarco #Tamberi: 'Salteremo la stagione indoor probabilmente, l'obiettivo sono i Mondiali 2022' - carlocipolla : RT @carlocipolla: Coe, numero 1 dell'atletica: «L'oro di Tamberi diviso con Barshim? Io non l'avrei fatto» - carlocipolla : Coe, numero 1 dell'atletica: «L'oro di Tamberi diviso con Barshim? Io non l'avrei fatto» - Corriere : Coe, numero 1 dell'atletica: «L'oro di Tamberi diviso con Barshim? Io non l'avrei fatto» - Corriere : Coe, numero 1 dell'atletica: «L'oro di Tamberi diviso con Barshim? Io non l'avrei fatto» -