Atletica | Tamberi alle Mauritius e Jacobs a Tenerife | raduni dal 28 dicembre

Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - Gianmarco Tamberi alle Mauritius, Marcell Jacobs a Tenerife. Per proiettarsi verso il 2022 dopo una stagione da urlo. Per prepararsi al meglio al prossimo anno, ricco di impegni internazionali. I campioni olimpici decolleranno martedì 28 dicembre per i raduni federali all'estero, insieme ai rispettivi allenatori e allo staff fisioterapico. Il saltatore in alto, splendido protagonista a Tokyo e poi vincitore in Wanda Diamond League, si allenerà per quasi quattro settimane (fino al 22 gennaio) allo stadio Germain Comarmond, in località Bambous, sull'isola nell'Oceano Indiano. Il re dei 100 metri e della staffetta 4x100 sarà invece al lavoro per un mese esatto, fino al 28 gennaio, nelle Canarie, come spesso ...

