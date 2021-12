Atletica | Marcell Jacobs | “Lavoro per ripetermi Sfida a Bolt? Andiamoci piano”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “Non sarà facile, ma sto lavorando per far sì che il 2022 sia un altro 2021?. Questa la promessa di, campione olimpico a Tokyo 2020, all’ingresso all’Auditorium Parco della Musica di Roma per partecipare alla cerimonia di consegna dei Collari d’Oro. “Sono veramente emozionato di essere qui oggi – ha aggiunto il velocista azzurro – Mi sto preparando molto, soprattutto mentalmente, sui 200, che sono funzionali per puntare alla mia gara che sono i 100. Non so ancora la data, ma sicuramente li proverò in Italia nelle prime gare outdoor.”. SportFace.

"Sto lavorando per far sì che il 2022 sia un altro 2021. Sono veramente emozionato di essere qui oggi. Replicare l'anno non sarà facile" lo ha detto il campione olimpico Jacobs arrivando alla cerimonia di consegna dei Collari d'Oro presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma sul momento dell'Italia. Sugli obiettivi nel nuovo anno ha aggiunto: "Mi sto ..."