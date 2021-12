Atletica: Jacobs, 'vittoria 100? Ci ho lavorato con mente e corpo' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Non ero così tranquillo. Sapevo che avevo una semifinale complicata, è stata giornata molto dura e complicata, non è stata tutta rosa e fiori. Ci ho lavorato con la mente e il corpo e sono arrivato nella migliore condizione possibile". Lo ha detto l'oro olimpico nei 100 metri Marcell Jacobs durante i Collari d'Oro 2021. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Non ero così tranquillo. Sapevo che avevo una semifinale complicata, è stata giornata molto dura e complicata, non è stata tutta rosa e fiori. Ci hocon lae ile sono arrivato nella migliore condizione possibile". Lo ha detto l'oro olimpico neimetri Marcelldurante i Collari d'Oro 2021.

Advertising

TV7Benevento : Atletica: Jacobs, 'vittoria 100? Ci ho lavorato con mente e corpo'... - sportface2016 : #Atletica Le parole di Marcell #Jacobs a margine dei Collari d'Oro 2021 - fisco24_info : Atletica: Jacobs 'lavoro per un 2022 come il 2021': 'Proverò i 200 nelle gare outdoor in Italia' - glooit : Atletica: Jacobs 'lavoro per un 2022 come il 2021' leggi su Gloo - BeppeSammartino : RT @RaiSport: ?? #Jacobs: 'Tutto il mondo imparerà a conoscermi' L'oro olimpico di #Tokyo2020 è carico e tra un mese e mezzo tornerà in pis… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Jacobs Atletica: Jacobs 'lavoro per un 2022 come il 2021' "Sto lavorando per far sì che il 2022 sia un altro 2021. Sono veramente emozionato di essere qui oggi. Replicare l'anno non sarà facile" lo ha detto il campione olimpico Marcell Jacobs arrivando alla cerimonia di consegna dei Collari d'Oro presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma sul momento dell'Italia. Sugli obiettivi nel nuovo anno ha aggiunto: "Mi sto preparando ...

Anno d'oro sport, i collari del 2021 sono 53 ... Caterina Marianna Banti e Ruggero Tita (Vela, Campioni olimpici Nacra 17), Gianmarco Tamberi (Atletica Leggera, campione olimpico Salto in Alto), Lamont Marcell Jacobs (Atletica Leggera, campione ...

Atletica: Jacobs 'lavoro per un 2022 come il 2021' - Sport ANSA Nuova Europa Atletica: Tortu, 'staffetta? Montato caso non necessario, siamo tutti a disposizione' Roma, 20 dic. "Non sta succedendo nulla di particolare nella staffetta, siamo molto contenti di come è andata a Tokyo poi è stato montato un caso che non era ne ...

Atletica, Marcell Jacobs: “Lavoro per ripetermi. Sfida a Bolt? Andiamoci piano” Atletica, le parole di Marcell Jacobs ai Collari d'Oro 2021: "Lavoro per ripetermi, lavorerò sui 200 in funzione dei 100" ...

"Sto lavorando per far sì che il 2022 sia un altro 2021. Sono veramente emozionato di essere qui oggi. Replicare l'anno non sarà facile" lo ha detto il campione olimpico Marcellarrivando alla cerimonia di consegna dei Collari d'Oro presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma sul momento dell'Italia. Sugli obiettivi nel nuovo anno ha aggiunto: "Mi sto preparando ...... Caterina Marianna Banti e Ruggero Tita (Vela, Campioni olimpici Nacra 17), Gianmarco Tamberi (Leggera, campione olimpico Salto in Alto), Lamont MarcellLeggera, campione ...Roma, 20 dic. "Non sta succedendo nulla di particolare nella staffetta, siamo molto contenti di come è andata a Tokyo poi è stato montato un caso che non era ne ...Atletica, le parole di Marcell Jacobs ai Collari d'Oro 2021: "Lavoro per ripetermi, lavorerò sui 200 in funzione dei 100" ...