Atletica, Jacobs: 'Lavoro per un altro anno cosi', limando magari qualche centesimo (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Sto lavorando per far si' che il 2022 sia un altro 2021. Sono veramente emozionato di essere qui oggi. Replicare l'anno non sara' facile" lo ha detto il campione olimpico Marcell Jacobs arrivando ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Sto lavorando per far si' che il 2022 sia un2021. Sono veramente emozionato di essere qui oggi. Replicare l'non sara' facile" lo ha detto il campione olimpico Marcellarrivando ...

