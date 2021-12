Atletica, Jacobs e Tamberi si preparano per il 2022: scelte Mauritius e Tenerife (Di lunedì 20 dicembre 2021) Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi hanno fatto sognare ogni appassionato di sport italiano durante le Olimpiadi di Tokyo; prima creando i presupposti per poter vincere e infine trionfando effettivamente, con due ori nell’arco di un lasso temporale brevissimo. Dopo aver scritto la storia del movimento d’Atletica azzurro, il velocista e lo specialista del salto in alto si preparano per la stagione 2022, ricca di eventi, con l’obiettivo Parigi 2024 sempre in mente. Nel dettaglio, Tamberi sta attuando la consueta preparazione Atletica alle Mauritius, mentre Jacobs si trova attualmente a Tenerife, territorio spagnolo. L’ultimo azzurro citato, detentore di due ori olimpici, si allenerà in Spagna sino al 28 gennaio, presso le ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Marcelle Gianmarcohanno fatto sognare ogni appassionato di sport italiano durante le Olimpiadi di Tokyo; prima creando i presupposti per poter vincere e infine trionfando effettivamente, con due ori nell’arco di un lasso temporale brevissimo. Dopo aver scritto la storia del movimento d’azzurro, il velocista e lo specialista del salto in alto siper la stagione, ricca di eventi, con l’obiettivo Parigi 2024 sempre in mente. Nel dettaglio,sta attuando la consueta preparazionealle, mentresi trova attualmente a, territorio spagnolo. L’ultimo azzurro citato, detentore di due ori olimpici, si allenerà in Spagna sino al 28 gennaio, presso le ...

