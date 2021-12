Atalanta | il nuovo general manager può arrivare dal Leicester

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Novità in vista per quanto riguarda la dirigenza dell’. Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, arriverebbe dalla Premier League un“rinforzo” tra i dirigenti del club bergamasco. Il nome è quello di Lee Congerton, Head of Senior Recruitment del, che potrebbe diventare ildell’, secondo quanto spiegato dalla testata giornalistica. L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta nuovo

