Atalanta | dall’Inghilterra | il nuovo DG può arrivare dal Leicester

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Secondo quanto riporta The Atlethic, ildirettore generale dell’puòdalla Premier League. Si tratta di Lee Congerton, attuale capo scout del. Il network parla addirittura di trattativa avviata per prendere il posto dell’attuale dg Umberto Marino. Congerton può lasciare il club inglese già da gennaio per sostituire l’attuale direttore generale atalantino nel più breve tempo possibile. SportFace.