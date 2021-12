Atalanta | che doccia fredda | doppia tegola e mani nei capelli per Gasperini

Leggi su serieanews

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Brutte notizie per l’e perin vista della prossima giornata di Serie A: due giocatori out contro il Genoa. L’vuole ripartire e subito riscattarsi prima della sosta per le festività natalizie. Dopo l’amara sconfitta ricevuta al Gewiss Stadium contro la Roma di José Mourinho, la Dea affronterà do, martedì 21 dicembre alle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.