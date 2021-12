Atalanta, Boga per liberare Miranchuk (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Atalanta punta l’esterno del Sassuolo Boga, per riuscire a liberare in prestito Miranchuk che piace al Genoa L’Atalanta, superata la sconfitta contro la Roma, sta pensando al mercato di gennaio. Il rinforzo che vuole Gasperini è sempre Jeremie Boga. L’esterno neroverde, ieri in campo nella ripresa contro la Fiorentina, piace alla Dea che lo prenderebbe anche per liberare Miranchuk che piace al Genoa, Operazioni non semplici per i costi di cartellino, ma la soluzione prestito potrebbe essere percorribile. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’punta l’esterno del Sassuolo, per riuscire ain prestitoche piace al Genoa L’, superata la sconfitta contro la Roma, sta pensando al mercato di gennaio. Il rinforzo che vuole Gasperini è sempre Jeremie. L’esterno neroverde, ieri in campo nella ripresa contro la Fiorentina, piace alla Dea che lo prenderebbe anche perche piace al Genoa, Operazioni non semplici per i costi di cartellino, ma la soluzione prestito potrebbe essere percorribile. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

