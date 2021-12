Asl Salerno: “Salernitana ha tre positivi, due sono dello staff. Esito tamponi in serata” (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Asl di Salerno ha diramato una nota nella quale si è fatto il punto della situazione legata alla Salernitana che in seguito ad alcuni positivi al Covid-19 emersi non è partita quest’oggi alla volta del Friuli per giocare contro l’Udinese: “Dopo la comunicazione da parte della società di un primo positivo, l’Asl ha disposto i controlli opportuni, dai quali è emersa la positività di altri due componenti dello staff (non giocatori), di cui uno sintomatico. Pertanto , si è deciso di attendere il responso degli altri tamponi per prendere le decisioni del caso”. L’Esito dei tamponi sarà reso noto in serata. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Asl diha diramato una nota nella quale si è fatto il punto della situazione legata allache in seguito ad alcunial Covid-19 emersi non è partita quest’oggi alla volta del Friuli per giocare contro l’Udinese: “Dopo la comunicazione da parte della società di un primo positivo, l’Asl ha disposto i controlli opportuni, dai quali è emersa latà di altri due componenti(non giocatori), di cui uno sintomatico. Pertanto , si è deciso di attendere il responso degli altriper prendere le decisioni del caso”. L’deisarà reso noto in. SportFace.

