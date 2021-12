Asl Rm1-Caritas-Croce Rossa | al via vaccinazioni per ospiti mensa Colle Oppio

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma – A partire da oggi, lunedì 20 dicembre 2021, glidella‘Giovanni Paolo II’ delladi Roma apotranno ricevere il vaccino anti covid-19 all’interno della struttura. L’iniziativa, realizzata dalla Asl Roma 1 in collaborazione con laItaliana, intende garantire lealle persone senza dimora. L’equipe medica dellasarà presente ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.30 presso la, e in fase iniziale somministrerà 20 dosi di vaccino al giorno. Continua così la collaborazione tra Asl Roma 1,di Roma che, durante i mesi della pandemia, ha visto ...

Roma - A partire da oggi, lunedì 20 dicembre 2021, gli ospiti della Mensa 'Giovanni Paolo II' della Caritas di Roma a Colle Oppio potranno ricevere il ...