Ascolti TV | Domenica 19 Dicembre 2021. Soliti Ignoti (3,8 mln – 18.6%) surclassa la finale di All Together Now (2 mln – 13%). Freedom riparte sottotono (4.6%), il Papa su Canale 5 al 12.6% (Di lunedì 20 dicembre 2021) Amadeus Nella serata di ieri, Domenica 19 Dicembre 2021, su Rai1 - dalle 20.47 alle 23.56 – Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Telethon ha conquistato 3.781.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.38 all’1.04 – la finale di All Together Now 4 ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.031.000 spettatori pari al 13% di share (qui gli Ascolti dell’ultima puntata della terza edizione). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 983.000 spettatori con il 4.1%. A seguire NCIS New Orleans ha interessato 752.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 900.000 spettatori con il 4.6% di share (presentazione dalle 21.19 alle 21.40: 960.000 – 4%). Su Rai3 preceduto da una ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Amadeus Nella serata di ieri,19, su Rai1 - dalle 20.47 alle 23.56 –– Il Ritorno – Speciale Telethon ha conquistato 3.781.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su5 – dalle 21.38 all’1.04 – ladi AllNow 4 ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.031.000 spettatori pari al 13% di share (qui glidell’ultima puntata della terza edizione). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 983.000 spettatori con il 4.1%. A seguire NCIS New Orleans ha interessato 752.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1– Oltre il Confine ha intrattenuto 900.000 spettatori con il 4.6% di share (presentazione dalle 21.19 alle 21.40: 960.000 – 4%). Su Rai3 preceduto da una ...

Advertising

chetempochefa : Grandi ascolti per #CTCF che è il programma più visto della prima serata con 3 milioni di telespettatori e quasi il… - zazoomblog : Ascolti TV Domenica 19 Dicembre 2021. Soliti Ignoti (38 mln – 18.6%) surclassa la finale di All Together Now (2 ml… - infoitcultura : Ascolti Tv ieri domenica 19 dicembre 2021: Soliti Ignoti doma All Together Now - infoitcultura : Ascolti tv, domenica 19 dicembre 2021: Soliti Ignoti Il Ritorno (18.6%), All Together Now (13%), Che tempo che fa (… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di domenica #19dicembre ?? -