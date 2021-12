Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 19 dicembre 2021 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 19 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo speciale Telethon – Soliti Ignoti ha totalizzato 3781 spettatori (18.58% di share); su Canale5 la puntata del talent show All Together Now ha avuto 2031 spettatori (share 13.02%). Su Italia1 il programma Freedom – Oltre il confine ha ottenuto 900 spettatori (4.61%); su Rai2 l’episodio della serie tv N.C.I.S. Los Angeles ha totalizzato 983 spettatori (4.13%), mentre quello di N.C.I.S. New Orleans 752 (3.40%); su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha portato a casa 2448 spettatori (10.38%) nella puntata vera e propria e 1577 (8.78%) nel Tavolo ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 20 dicembre 2021)TV: idei programmi più visti di19, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo speciale Telethon – Soliti Ignoti ha totalizzato 3781 spettatori (18.58% di share); su Canale5 la puntata del talent show All Together Now ha avuto 2031 spettatori (share 13.02%). Su Italia1 il programma Freedom – Oltre il confine ha ottenuto 900 spettatori (4.61%); su Rai2 l’episodio della serie tv N.C.I.S. Los Angeles ha totalizzato 983 spettatori (4.13%), mentre quello di N.C.I.S. New Orleans 752 (3.40%); su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha portato a casa 2448 spettatori (10.38%) nella puntata vera e propria e 1577 (8.78%) nel Tavolo ...

