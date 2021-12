Ascolti TV 19 dicembre, Soliti Ignoti sbanca con Christian De Sica: vincita scintillante (Di lunedì 20 dicembre 2021) Come sono andati gli Ascolti tv del giorno 19 dicembre 2021? In prima serata si è tenuto l'ultimo appuntamento di All Together Now, ma il programma di Canale 5 ha dovuto fare i conti con lo speciale Telethon con Soliti Ignoti - Il ritorno. Amadeus ha portato in studio la moglie Giovanna Civitillo e una serie di vip italiani come Marco Mengoni. A prendersi la responsabilità del gioco è stato Christian De Sica, il quale ha regalato un finale ricco di suspense! Vediamo, in seguito, quanto ha vinto l'attore italiano da Amadeus. Ascolti TV ieri 19 dicembre, l'evento speciale dei Soliti Ignoti si conclude con un trionfo Una puntata speciale dei Soliti Ignoti - Il ritorno ha occupato ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 dicembre 2021) Come sono andati glitv del giorno 192021? In prima serata si è tenuto l'ultimo appuntamento di All Together Now, ma il programma di Canale 5 ha dovuto fare i conti con lo speciale Telethon con- Il ritorno. Amadeus ha portato in studio la moglie Giovanna Civitillo e una serie di vip italiani come Marco Mengoni. A prendersi la responsabilità del gioco è statoDe, il quale ha regalato un finale ricco di suspense! Vediamo, in seguito, quanto ha vinto l'attore italiano da Amadeus.TV ieri 19, l'evento speciale deisi conclude con un trionfo Una puntata speciale dei- Il ritorno ha occupato ...

