Ascolti tv 19 dicembre 2021 analisi: Ignoti/Telethon batte il Papa e la Hunziker. Solito Fazio. Milan-Napoli in top six Dazn. Inter verso il sorpasso della Juve

Ascolti tv, dinamiche. Vince tranquillamente I Soliti Ignoti versione Telethon. Va forte Milan-Napoli su Dazn. Il Papa nell'access di Canale 5 fa il 12,6%. In day time De Filippi lotta con Venier e la supera. Pomeriggio e serata di calcio, con Milan-Napoli su Dazn, quello di ieri in tv, domenica 19 dicembre. In prime time, Rai1 ha proposto uno speciale de I Soliti Ignoti, su Canale 5 è rimasto il talent canoro All Together Now, giunto alla fase decisiva. Mentre sulla terza rete da Fabio Fazio sono passati tra gli altri Javier Bardem, Roberto Bolle, Roberto Speranza, Nicola Piovani, Enrico Brignano, Roberto Burioni, Massimo Giannini, Giovanna Botteri e Fiorenza Gassmann.

