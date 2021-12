Arriva la parola fine sul caso Denise Pipitone: il verdetto del giudice (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il gip di Marsala ha archiviato le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone. Le motivazioni in un provvedimento di 30 pagine: "Non sono emersi elementi per un'accusa in giudizio" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il gip di Marsala ha archiviato le indagini sulla scomparsa di. Le motivazioni in un provvedimento di 30 pagine: "Non sono emersi elementi per un'accusa in giudizio"

Ultime Notizie dalla rete : Arriva parola Arriva la parola fine sul caso Denise Pipitone : il verdetto del giudice Il gip di Marsala ha deciso di archiviare le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone , la bimba di 4 anni scomparsa da Mazara del Vallo l'1 settembre del 2004. Nella nuova inchiesta , avviata lo ...

Arriva la parola fine sul caso Denise Pipitone: il verdetto del giudice il Giornale Arriva la parola fine sul caso Denise Pipitone: il verdetto del giudice Il gip di Marsala ha archiviato le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone. Le motivazioni in un provvedimento di 30 pagine: "Non sono emersi elementi per un'accusa in giudizio" ...

