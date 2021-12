Arriva il trailer della reunion di Harry Potter | 20 anni dopo l’uscita del primo film – Il video

(Di lunedì 20 dicembre 2021) HBO Max ha pubblicato ilufficiale di20thversary: Return to Hogwarts, ladel castserie cinematografica per il 20esimoversario daldel. In Italia andrà in onda su Sky e su Now il 1 gennaio 2022. «Questa retrospettiva – spigano dalla Warner Bros – è un tributo a tutti coloro le cui vite sono state toccate da questo fenomeno culturale, dal talentuoso cast, ai registi degli otto(Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates) e dalla troupe che hanno riversato il loro cuore e la loro anima in questa straordinaria serie di, ai fan appassionati che continuano a mantenere vivo lo spirito del mondo magico ...

