Arbitri nel mirino? La ‘sentenza’ dell’AIA che farà infuriare Pioli e Gasperini (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo Atalanta-Roma e Milan-Napoli arriva la sentenza dell’AIA che fa infuriare Pioli e Gasperini: non si placano le polemiche. Le polemiche ‘scoppiate’ dopo Atalanta-Roma e Milan-Napoli non accennano a placarsi. Nel mirino delle discussioni sono finite, ancora una volta, le decisioni arbitrali prese in merito ai gol annullati per fuorigioco. Da un lato quello di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo Atalanta-Roma e Milan-Napoli arriva la sentenzache fa: non si placano le polemiche. Le polemiche ‘scoppiate’ dopo Atalanta-Roma e Milan-Napoli non accennano a placarsi. Neldelle discussioni sono finite, ancora una volta, le decisioni arbitrali prese in merito ai gol annullati per fuorigioco. Da un lato quello di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gatto83624036 : Semplicemente: È un episodio dubbio ma non nel senso che l'arbitro abbia sbagliato ma che era difficile prendere u… - LennyKrost : #Gasperini e #Pioli sono un tipico esempio di allenatore all’italiana: finché non subiscono le conseguenze di error… - ReteSport : ?? @LucaMarelli72??Gasperini? Il regolamento va applicato e sul fuorigioco di Bergamo non ci sono dubbi. Sono contrar… - LucaZucchetti98 : RT @Redblack100x100: Come nel football e basket, gli arbitri dovrebbero spiegare in diretta perché prendono determinate decisioni, questa i… - RBlackgenius : Ciao noi siamo #acmilan e cosa facciamo? Non ci lamentiamo mai, così nel dubbio gli arbitri sanno chi penalizzare.… -