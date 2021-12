(Di lunedì 20 dicembre 2021) L'azienda guidata da Tim Cook non ha più la verve di Steve Jobs secondo il suo ex mentore, Jay Elliot. Piuttosto, meglio Satya Nadella, l'erede di Bill Gates

Advertising

UniversoSocialM : Apple e i pirati: Cupertino ha perso il suo spirito innovatore? - CorriereQ : Apple e i pirati: Cupertino ha perso il suo spirito innovatore? -

Ultime Notizie dalla rete : Apple pirati

Corriere Quotidiano

Jobs era poco più che un venticinquenne milionario, aveva creatoe stava dando gli ultimi ... la bandiera dei. Jobs, esiliato all'interno della sua stessa azienda (all'epoca guidata da ...di Silicon Valley Un racconto romanzato, coinvolgente, di come due giovani negli anni ... che si apre con il suggestivo set cinematografico dello spot televisivo di- diretto da Ridley ...Apple e i pirati: Cupertino ha perso il suo spirito innovatore? - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...Il servizio di video in streaming Apple TV+ si rivolge ancora a un pubblico di giovani adulti ordinando la nuova serie Surfside Girls, basata sull'omonimo graphic novel bestseller ...