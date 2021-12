Antonello Del Regno nuovo direttore generale Terme di Saturnia Natural Destination (Di lunedì 20 dicembre 2021) Antonello Del Regno è stato nominato direttore generale di Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia, nel cuore della Maremma toscana. In questo ruolo, Del Regno avrà la responsabilità della gestione, organizzazione e sviluppo di tutte le aree del Resort: l’Hotel 5 stelle, la Spa, Il Club, il Golf e il Parco Termale. Salernitano di origine e toscano di adozione, Antonello Del Regno, classe 1967, vanta una consolidata esperienza nel settore dell’ospitalità, maturata tra l’Italia e l’estero. Dopo il diploma, muove infatti i primi passi sul campo a Milano, in hotel prevalentemente a vocazione business, dove si forma come front office manager; segue ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021)Delè stato nominatodidi, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia, nel cuore della Maremma toscana. In questo ruolo, Delavrà la responsabilità della gestione, organizzazione e sviluppo di tutte le aree del Resort: l’Hotel 5 stelle, la Spa, Il Club, il Golf e il Parco Termale. Salernitano di origine e toscano di adozione,Del, classe 1967, vanta una consolidata esperienza nel settore dell’ospitalità, maturata tra l’Italia e l’estero. Dopo il diploma, muove infatti i primi passi sul campo a Milano, in hotel prevalentemente a vocazione business, dove si forma come front office manager; segue ...

Advertising

StraNotizie : Antonello Del Regno nuovo direttore generale Terme di Saturnia Natural Destination - antonello_fresu : RT @lapinna1: Segnalo che, sebbene le scuole non chiuderanno in anticipo, molti genitori hanno deciso di lasciare a casa i figli in questi… - antonello_fresu : RT @proftv2000: Cos'è l'attesa? #CarlottaDiodati ci espone la sua riflessione a riguardo. Siete d'accordo? #BuongiornoProfessore con il pr… - italiavola : ANTONELLO DEL REGNO NUOVO DIRETTORE GENERALE DI TERME DI SATURNIA NATURAL DESTINATION - antonello_fresu : RT @Pontifex_it: L’albero di #Natale evoca la rinascita, il dono di Dio che si unisce all’uomo per sempre, che ci regala la sua vita. Le lu… -