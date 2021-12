Antonella Viola: «Il governo sbaglia sui tamponi ai vaccinati e punisce chi si è immunizzato: ci vuole l’obbligo» (Di lunedì 20 dicembre 2021) La professoressa Antonella Viola all’attacco del governo Draghi. In un editoriale pubblicato oggi su La Stampa la docente di patologia dice che quello di imporre ai vaccinati il test del tampone è un errore e che invece è necessario l’obbligo vaccinale. Per Viola «la richiesta di un tampone a chi è vaccinato e rientra dai paesi europei non solo mette in discussione l’Europa (come giustamente sottolineato da Macron) ma mina la credibilità della vaccinazione. Così come la proposta di chiedere i tamponi anche alle persone vaccinate per accedere a cinema e teatri, penalizzando tra l’altro settori che hanno già molto sofferto e che non hanno avuto un ruolo importante nella trasmissione del virus». Anzi, di più: «Misure inutilmente punitive per chi il vaccino lo ha ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) La professoressaall’attacco delDraghi. In un editoriale pubblicato oggi su La Stampa la docente di patologia dice che quello di imporre aiil test del tampone è un errore e che invece è necessariovaccinale. Per«la richiesta di un tampone a chi è vaccinato e rientra dai paesi europei non solo mette in discussione l’Europa (come giustamente sottolineato da Macron) ma mina la credibilità della vaccinazione. Così come la proposta di chiedere ianche alle persone vaccinate per accedere a cinema e teatri, penalizzando tra l’altro settori che hanno già molto sofferto e che non hanno avuto un ruolo importante nella trasmissione del virus». Anzi, di più: «Misure inutilmente punitive per chi il vaccino lo ha ...

