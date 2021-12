Anticipazioni Love is in the Air, Serkan sempre più vicino ad una scoperta pazzesca: grande tensione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tra Eda e Serkan esplode di nuovo la passione: intanto l’architetto si avvicina ad una scoperta pazzesca. Tutte le Anticipazioni di Love is in the Air A Love is in the Air non mancano mai i colpi di scena. Dopo l’ennesima lite che c’è stata tra Eda e Serkan a causa della forte gelosia di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tra Eda eesplode di nuovo la passione: intanto l’architetto si avvicina ad una. Tutte lediis in the Air Ais in the Air non mancano mai i colpi di scena. Dopo l’ennesima lite che c’è stata tra Eda ea causa della forte gelosia di L'articolo proviene da Inews.it.

