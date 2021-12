Ansa: l’Asl blocca la Salernitana, niente trasferta a Udine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Secondo quanto riporta l’Ansa, l’Asl ha bloccato la Salernitana: non partirà per Udine, dove domani avrebbe dovuto affrontare l’Udinese nell’ultima partita del girone di andata del campionato di Serie A. Il motivo è la presenza di alcuni casi di positività al Covid nel gruppo squadra. L’Ansa fa riferimento a fonti provenienti dall’ambiente granata e scrive che il provvedimento è arrivato in attesa dei risultati degli ulteriori tamponi molecolari effettuati sulla squadra, risultati che arriveranno in serata. Se non emergeranno altri positivi, la Salernitana partirà domani mattina. Il fischio di inizio della partita è previsto per le 18.30. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Secondo quanto riporta l’hato la: non partirà per, dove domani avrebbe dovuto affrontare l’se nell’ultima partita del girone di andata del campionato di Serie A. Il motivo è la presenza di alcuni casi di positività al Covid nel gruppo squadra. L’fa riferimento a fonti provenienti dall’ambiente granata e scrive che il provvedimento è arrivato in attesa dei risultati degli ulteriori tamponi molecolari effettuati sulla squadra, risultati che arriveranno in serata. Se non emergeranno altri positivi, lapartirà domani mattina. Il fischio di inizio della partita è previsto per le 18.30. L'articolo ilNapolista.

