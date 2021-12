(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo il rinvio della gara interna con il Monza, ilpotrebbe non scendere in campocontro laal Mazza di Ferrara. Il club estense, che ha rilevato contagi all’interno del gruppo squadra, ha sospeso ladeiper le prossime due gate casalinghe: quella del 26 dicembre contro ile quella del 29 dicembre contro il Pisa. La decisione è stata assunta a scopo precauzionale, in attesa di capire l’evolversi della situazione. Questo il comunicato ufficiale: “S.P.A.L. comunica che sono sospese le venditeper le prossime due gare interne allo Stadio “Mazza” di Ferrara, ovveroprogrammata domenica 26 dicembre alle ore 15.00 e ...

Advertising

anteprima24 : ** Anche #Spal-##Benevento rinviata? Gli estensi sospendono la vendita dei #Biglietti ** - citynowit : A Monza si attende il prossimo giro di tamponi. A rischio le prossime due partite, dove c'è anche la Reggina - AMasterPotato : Un altro dei centoquaranta motivi per cui quest'anno mi diverto con la Viola: Son tornato ad ascoltare il Penta… - tvdellosport : ?? CAMPIONATO PRIMAVERA 1 ?? Risultati e classifica dopo la 13^ giornata ?? ???? Nella tredicesima giornata del camp… - ruggerotosi : #Cagliari #Sport #agonismo Le dichiarazioni del dirigente sui suoi giocatori a fine gara può farle solo uno che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Spal

TUTTO mercato WEB

...programmata domenica 26 dicembre alle ore 15.00 e- Pisa programmata mercoledì 29 dicembre alle ore 14.00 ". Ad Ascoli qualche settimana addietro sono stati segnalati cinque casi, pauraa ......stata oggetto di attenta verifica della Polizia Commerciale in occasione della gara di calcio-...in questo caso è stata fatta comunicazione all'Ufficio Commercio per l'eventuale adozione di ...Il club ha reso noto che nel gruppo squadra cinque elementi sono risultati positivi. Sospesa già le prevendita per le prossime gare contro Benevento e Pisa Il campionato di Serie B 2021-2022 un’altra ...S.P.A.L. comunica che sono sospese le vendite biglietti per le prossime due gare interne allo Stadio “Mazza” di Ferrara, ovvero SPAL-Benevento.