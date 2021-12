Anche se l’ingiuria non è più reato | la sanzione disciplinare è sempre possibile

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 20 dicembre 2021)seè stata depenalizzata, insultare i colleghi nel luogo di lavoro è un fatto che può comportare procedure sanzionatorie di un certo rilievo, chiaramente i fatti vanno contestualizzati ed analizzati singolarmente, alcune massime ora in commento sono utili per dare una linea d’indirizzo interpretativo .se un fatto non costituiscepuò L'articolo .