Anche Ligabue in campo per difendere San Siro

Anche Luciano Ligabue scende in campo per difendere San Siro. Come riporta il Giorno, il rocker di Correggio, grande tifoso nerazzurro che ha suonato nell'impianto ben 12 volte, ha dichiarato: «Il Meazza? Non tiratelo giù, permetteteci di usarlo ancora. Anche se non verrà più sfruttato per il calcio, che venga destinato ai concerti».

