Amici, il rapper Briga ha sposato l’attrice Arianna Montefiori: tutte le [FOTO] della cerimonia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il rapper lo aveva annunciato sul Red Carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. E il 18 dicembre 2021 è arrivato. Briga e Arianna Montefiori si sono detti sì a San Pietro, nella spettacolare cappella del coro. Dopo due anni di fidanzamento, l’ex allievo di Amici e l’attrice hanno voluto celebrare il loro amore … L'articolo Amici, il rapper Briga ha sposato l’attrice Arianna Montefiori: tutte le FOTO della cerimonia proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 20 dicembre 2021) Illo aveva annunciato sul Red CarpetMostra Internazionale del Cinema di Venezia. E il 18 dicembre 2021 è arrivato.si sono detti sì a San Pietro, nella spettacolare cappella del coro. Dopo due anni di fidanzamento, l’ex allievo dihanno voluto celebrare il loro amore … L'articolo, ilhaleproviene da Velvet Gossip.

