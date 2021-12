Amici 21, LDA: il dramma della malattia e il messaggio del fratello figlio di Anna Tatangelo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Come ben sa chi ha seguito l’ultima puntata pre-natalizia di Amici 21, i ragazzi hanno ricevuto dei doni dai loro parenti. Tra questi, LDA ha ricevuto un dono speciale dai fratelli Ilaria, Claudio e dal più piccolino Andrea, figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Si trattata di un pupazzo molto speciale, il cui ricordo era legato alla malattia di cui ha sofferto Luca da piccolo. Amici 21, LDA protagonista sui social: cosa accade prima del serale In vista della fase finale del talent, il figlio di Gigi D'Alessio macina un nuovo record con l'ultimo brano: i dettagli e le reazioni Amici 21, un Natale speciale per LDA I doni per ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 dicembre 2021) Come ben sa chi ha seguito l’ultima puntata pre-natalizia di21, i ragazzi hanno ricevuto dei doni dai loro parenti. Tra questi, LDA ha ricevuto un dono speciale dai fratelli Ilaria, Claudio e dal più piccolino Andrea,di Gigi D’Alessio e. Si trattata di un pupazzo molto speciale, il cui ricordo era legato alladi cui ha sofferto Luca da piccolo.21, LDA protagonista sui social: cosa accade prima del serale In vistafase finale del talent, ildi Gigi D'Alessio macina un nuovo record con l'ultimo brano: i dettagli e le reazioni21, un Natale speciale per LDA I doni per ...

