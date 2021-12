“America Latina”, il nuovo film dei fratelli D’Innocenzo con Elio Germano (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA – “America Latina”, il nuovo film scritto e diretto dai fratelli D’Innocenzo (Damiano e Fabio), arriverà dal prossimo 13 gennaio al cinema. Nel cast della pellicola figurano Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini e Massimo Wertmuller. Il lungometraggio è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, Vision Distribution L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Marco Bocci debutta come regista Velluto Blu: un’importante novità Climax film Gaspar Noé: nuova uscita Il film Toy Story 4 è arrivato al cinema Amici Miei compie 45 anni – i dettagli Halloween Kills, streaming ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA – “”, ilscritto e diretto dai(Damiano e Fabio), arriverà dal prossimo 13 gennaio al cinema. Nel cast della pellicola figurano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini e Massimo Wertmuller. Il lungometraggio è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, Vision Distribution L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Marco Bocci debutta come regista Velluto Blu: un’importante novità ClimaxGaspar Noé: nuova uscita IlToy Story 4 è arrivato al cinema Amici Miei compie 45 anni – i dettagli Halloween Kills, streaming ...

