Ambra Angiolini, mamma orgogliosa: la poesia di Jolanda tocca il cuore (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una giornata come tante altre, eppure speciale per Ambra Angiolini: da mamma orgogliosa dei suoi figli, l’attrice ha condiviso con i fan quella che è stata una domenica all’insegna della famiglia. I suoi ragazzi si sono occupati della colazione, preparando qualcosa di delizioso. E Jolanda ha persino scritto una poesia, bellissima e toccante. Ambra Angiolini, mamma orgogliosa La domenica appena passata è stata tanto semplice quanto magnifica, per Ambra. L’ha trascorsa in famiglia, assieme ai figli Jolanda e Leonardo, e ad alcuni loro amici. Niente di speciale: un brunch in casa, preparato proprio dai ragazzi, e poi una passeggiata a Milano, sotto un sole splendente. ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una giornata come tante altre, eppure speciale per: dadei suoi figli, l’attrice ha condiviso con i fan quella che è stata una domenica all’insegna della famiglia. I suoi ragazzi si sono occupati della colazione, preparando qualcosa di delizioso. Eha persino scritto una, bellissima ente.La domenica appena passata è stata tanto semplice quanto magnifica, per. L’ha trascorsa in famiglia, assieme ai figlie Leonardo, e ad alcuni loro amici. Niente di speciale: un brunch in casa, preparato proprio dai ragazzi, e poi una passeggiata a Milano, sotto un sole splendente. ...

Advertising

Claudia_CIau : M'è venuta in mente Ambra Angiolini a non è la Rai. - infoitcultura : Ambra Angiolini nel cast de L’Isola dei famosi 2022, Mediaset in pressing per strappare il suo sì - infoitcultura : Ambra Angiolini arriva a L’Isola dei Famosi? Ecco l’indiscrezione shock - infoitcultura : Isola dei Famosi, altro che Ambra Angiolini: Ilary Blasi ha scelto un’altra attrice. L’indiscrezione - daBitonto : #Bitonto Annullato l'appuntamento di stasera a #Teatro con Il nodo di Ambra Angiolini e Arianna Scommegna. La recit… -