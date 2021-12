Ambra Angiolini condivide orgogliosa la poesia della figlia Jolanda Renga (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sembra essere tornato il sereno nella vita di Ambra Angiolini. L’attrice, dopo la rottura con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri – che tanto aveva fatto discutere – mostra su Instagram una domenica all’insegna della tranquillità familiare. Protagonisti di questo momento sono i due figli avuto con l’ex compagno Francesco Renga: Jolanda e Leonardo Renga. Vi raccomandiamo... Tapiro ad Ambra Angiolini, lo sfogo della figlia: "Il dolore altrui non mi diverte" Il tapiro di Striscia la Notizia consegnato ad Ambra Angiolini per la sua rottura con Massimiliano Allegri ha sollevato un mare ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sembra essere tornato il sereno nella vita di. L’attrice, dopo la rottura con l’allenatoreJuventus Massimiliano Allegri – che tanto aveva fatto discutere – mostra su Instagram una domenica all’insegnatranquillità familiare. Protagonisti di questo momento sono i due figli avuto con l’ex compagno Francescoe Leonardo. Vi raccomandiamo... Tapiro ad, lo sfogo: "Il dolore altrui non mi diverte" Il tapiro di Striscia la Notizia consegnato adper la sua rottura con Massimiliano Allegri ha sollevato un mare ...

Advertising

_PS91_ : @francescafagnan Sarebbe bello vedere come ospiti: Federica Sciarelli, Wanna Marchi, Belen Rodriguez, Bianca Berlin… - Claudia_CIau : M'è venuta in mente Ambra Angiolini a non è la Rai. - infoitcultura : Ambra Angiolini nel cast de L’Isola dei famosi 2022, Mediaset in pressing per strappare il suo sì - infoitcultura : Ambra Angiolini arriva a L’Isola dei Famosi? Ecco l’indiscrezione shock - infoitcultura : Isola dei Famosi, altro che Ambra Angiolini: Ilary Blasi ha scelto un’altra attrice. L’indiscrezione -