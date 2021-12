Alvino furioso | “Quello che è successo va denunciato | è inammissibile!”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo la vittoria del Napoli contro il Milan, il vicesindaco di Novara Alessandro Albanese ha postato un tweet davvero vergognoso in merito alla decisione dell’arbitro Massa di annullare la rete di Frank Kessié, viziata dal fuorigioco di Olivier Giroud. Carloha commentato a Radio Marte quantocon toni molto accesi, sottolineando la pesantezza delle parole di Albanese. Lo stesso vicesindaco ha, in ogni caso, già chiesto scusa con un nuovo tweet. Di seguito, le parole del giornalista: “che ha scritto il sindaco Albanese è da denunciare! Vi assicuro che qualcuno già si sta muovendo per dar via alle pratiche. Gesti simili vanno assolutamente puniti!“