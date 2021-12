Alpinismo, Hervé Barmasse tenta Nanga Parbat d'inverno (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lo scalatore valdostano Hervé Barmasse si trova da alcuni giorni in Pakistan dove tenterà l'ascensione del Nanga Parbat (8.126 metri) nella stagione invernale. La notizia è stata rilanciata sui social. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lo scalatore valdostanosi trova da alcuni giorni in Pakistan dove tenterà l'ascensione del(8.126 metri) nella stagione invernale. La notizia è stata rilanciata sui social.

Hervé Barmasse: "Il Cervino è il mio Paradiso" "Sono convinto che nonostante la forte componente sportiva che caratterizza l alpinismo, più dei ... Le parole di Hervé Barmasse sono un invito a trovare la propria vetta nella vita. Da lì si vede il ...

