Allenamento Napoli, azzurri al lavoro per l’ultima con lo Spezia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Allenamento Napoli, il report della seduta odierna della squadra di Spalletti, al lavoro per il match contro lo Spezia Napoli al lavoro per l’ultima sfida dell’anno contro lo Spezia. Il report della società azzurra fornito sul sito ufficiale. COMUNICATO – «Dopo il successo a Milano, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma mercoledì 22 dicembre alle ore 20.45 per la 19esima giornata di Serie A. Il gruppo sceso in campo ieri ha svolto lavoro di scarico in palestra mentre il restante della squadra dopo una prima fase di attivazione e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021), il report della seduta odierna della squadra di Spalletti, alper il match contro loalpersfida dell’anno contro lo. Il report della società azzurra fornito sul sito ufficiale. COMUNICATO – «Dopo il successo a Milano, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCKonami Training Center. Glipreparano il match contro loin programma mercoledì 22 dicembre alle ore 20.45 per la 19esima giornata di Serie A. Il gruppo sceso in campo ieri ha svoltodi scarico in palestra mentre il restante della squadra dopo una prima fase di attivazione e ...

